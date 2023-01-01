4 тисячі доларів – за виїзд за кордон: троє волинян переправили в країни Євросоюзу 132 ухилянти

На Волині судять членів організованої групи, які переправили за кордон 132 ухилянти.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами організованою групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем.За даними слідства, двоє чоловіків, 36-річний житель Нововолинська та 25-річний житель Володимира, упродовж грудня 2022 року - січня 2023 року незаконно переправили 117 ухилянтів в країни Євросоюзу, виготовляючи їм документи, як водіям зареєстрованих ними підставних підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення, і вносячи відомості про них до системи «Шлях».Згодом до такої діяльності вони залучили 21-річного жителя Володимира і відтоді діяли у складі організованої групи.До березня 2023 року члени організованої групи переправили за кордон ще 15 військовозобов'язаних осіб.Свої послуги підозрювані оцінювали в 4000 доларів США.