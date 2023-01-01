Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні ексдепутатом Сергієм Слабенком

Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні ексдепутатом Сергієм Слабенком
Завтра, 10 серпня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться чин відспівування Героя — Сергія Слабенка, який загинув на війні.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Волинський політик, народний депутат України 4-го скликання, колишній депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко загинув на Запорізькому напрямку 4 серпня.

25 серпня цього року йому мало б виповнитися 58 років.

Сергій Слабенко був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу.

Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Слабенко, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Народився Сергій Іванович 28 серпня.
Відповісти
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 тисячі доларів – за виїзд за кордон: троє волинян переправили в країни Євросоюзу 132 ухилянти
Сьогодні, 11:22
Внесення застави за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності, – СБУ
Сьогодні, 11:05
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні ексдепутатом Сергієм Слабенком
Сьогодні, 10:55
На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина
Сьогодні, 10:32
Як військових у Волинській обласній клінічній лікарні реабілітують після поранень. ВІДЕО
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО
08 серпень, 16:20
Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою Повідомили, коли і де прощатимуться із Віктором Чорнухою
07 серпень, 10:53
На фронті загинув екснардеп та колишній депутат Волиньради Сергій Слабенко На фронті загинув екснардеп та колишній депутат Волиньради Сергій Слабенко
06 серпень, 17:37
У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком
08 липень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері на Рівненщині втопився 43-річний волинянин
Сьогодні, 12:20
 0
Під Москвою стався потужний вибух на заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків
Сьогодні, 12:00
 0
З лікарні виписали 6-річну дівчинку з Ковеля, якій пересадили серце іншої дитини
Сьогодні, 11:44
 0
4 тисячі доларів – за виїзд за кордон: троє волинян переправили в країни Євросоюзу 132 ухилянти
Сьогодні, 11:22
 0
Внесення застави за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності, – СБУ
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8