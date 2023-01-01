Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні ексдепутатом Сергієм Слабенком

Сергія Слабенка, який загинув на війні.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Волинський політик, народний депутат України 4-го скликання, колишній депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко загинув на Запорізькому напрямку 4 серпня.



25 серпня цього року йому мало б виповнитися 58 років.



Сергій Слабенко був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу.



Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



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