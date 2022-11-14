Як військових у Волинській обласній клінічній лікарні реабілітують після поранень. ВІДЕО





Як розповів Тарас Ікало, на реабілітації пацієнти перебувають щонайменше два тижні, за потреби – довше, щоб забезпечити поступове і комплексне відновлення організму після травм.



"Цілі бувають різними, власне, вони мають бути реальними, бо пацієнти вимагають результату, який в силу їхніх анатомічних пошкоджень не завжди є реальним. Сюди включаємо психолога, треба значну роботу пацієнтові пояснити, що реально, а що ні", — говорить лікар.



50-річний волинянин Олександр говорить: поранення отримав під час виконання бойового завдання на куп’янському напрямку 19 травня. Найбільше постраждало праве коліно, уламок розірвав зв’язки.



"Оперативно була надана евакуація у Куп’янськ, у Харків. Швиденько зробили операції. Ногу врятували", — говорить чоловік.



Асистентка фізичного терапевта Алла Кудкудак розповідає, що впродовж дев'яти днів працює із пацієнтом щоденно і за цей час результат відчутний.



"Був не дуже витривалим, не міг довго працювати, швидко втомлювався. Ми це збільшили, ми можемо тепер займатися до години часу", — говорить асистентка.



Харків’янин Андрій – прикордонник. Розповідає, отримав мінне поранення руки та тазу. У Волинській обласній клінічній лікарні боєць лікується від травня, тут йому тричі зробили операції. "Якщо сюди я приїхав на каталці, то тут я перейшов на милиці й навіть мене навчили ходити без них", — говорить Андрій.



Із 22 червня в реабілітаційному центрі відновлюється Василь. Розповідає, що родом із Одеси, воювати пішов добровольцем. 16 червня біля Мар’їнки його поранило, до евакуаційного центру діставався самотужки. Пішки пройшов чотири з половиною кілометри.



Військовий психолог Анатолій Черенков пояснює, що фізична слабкість погіршує моральний ста поранених військових, вони втрачають віру у можливість повернення до звичного життя. Говорить: важливо вмотивувати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В реабілітаційному центрі обласної клінічної лікарні щомісяця відновлюють здоров’я орієнтовно 150 людей, з яких 30% — військовослужбовці.Як розповів Суспільному завідувач центру, на реабілітації пацієнти перебувають щонайменше два тижні, за потреби – довше, щоб забезпечити поступове і комплексне відновлення організму після травм."Цілі бувають різними, власне, вони мають бути реальними, бо пацієнти вимагають результату, який в силу їхніх анатомічних пошкоджень не завжди є реальним. Сюди включаємо психолога, треба значну роботу пацієнтові пояснити, що реально, а що ні", — говорить лікар.50-річний волинянинговорить: поранення отримав під час виконання бойового завдання на куп’янському напрямку 19 травня. Найбільше постраждало праве коліно, уламок розірвав зв’язки."Оперативно була надана евакуація у Куп’янськ, у Харків. Швиденько зробили операції. Ногу врятували", — говорить чоловік.Асистентка фізичного терапевта Алла Кудкудак розповідає, що впродовж дев'яти днів працює із пацієнтом щоденно і за цей час результат відчутний."Був не дуже витривалим, не міг довго працювати, швидко втомлювався. Ми це збільшили, ми можемо тепер займатися до години часу", — говорить асистентка.Харків’янин– прикордонник. Розповідає, отримав мінне поранення руки та тазу. У Волинській обласній клінічній лікарні боєць лікується від травня, тут йому тричі зробили операції. "Якщо сюди я приїхав на каталці, то тут я перейшов на милиці й навіть мене навчили ходити без них", — говорить Андрій.Із 22 червня в реабілітаційному центрі відновлюється Василь. Розповідає, що родом із Одеси, воювати пішов добровольцем. 16 червня біля Мар’їнки його поранило, до евакуаційного центру діставався самотужки. Пішки пройшов чотири з половиною кілометри.Військовий психологпояснює, що фізична слабкість погіршує моральний ста поранених військових, вони втрачають віру у можливість повернення до звичного життя. Говорить: важливо вмотивувати.

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