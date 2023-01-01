Волинські тероборонівці підбили на Сході російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
На сході України волинські тероборонівці підбили російський танк «Владімір».
Про це повідомили на сторінці бригади.
"У лісовому масиві на сході України, де успішно виконують бойові завдання підрозділи Волинської бригади тероборони, справді добряче засмерділо смаженим «Владіміром»!
Бійці Ковельського батальйону 100 обр ТрО вистежили російський танк Т-90 «Владімір» і за допомогою безпілотника скинули на орківську бронетехніку ну ду-у-уже гарячий «подарунок»!
Клятий «Владімір» (щоправда, ще не той кремлівський миршавець – але на все своя черга!) палав справді ефектно! – Аж чортяки у пеклі прицмокували язиками, дивлячись на цю картину і уявляючи, як вони підкидатимуть дровенят під казан зі смолою, в якому поволеньки закипатиме вже інший «владімір»", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці бригади.
"У лісовому масиві на сході України, де успішно виконують бойові завдання підрозділи Волинської бригади тероборони, справді добряче засмерділо смаженим «Владіміром»!
Бійці Ковельського батальйону 100 обр ТрО вистежили російський танк Т-90 «Владімір» і за допомогою безпілотника скинули на орківську бронетехніку ну ду-у-уже гарячий «подарунок»!
Клятий «Владімір» (щоправда, ще не той кремлівський миршавець – але на все своя черга!) палав справді ефектно! – Аж чортяки у пеклі прицмокували язиками, дивлячись на цю картину і уявляючи, як вони підкидатимуть дровенят під казан зі смолою, в якому поволеньки закипатиме вже інший «владімір»", - йдеться в повідомленні.
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