Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*

«Офіс Центр» виповнилося 29 років. З цієї нагоди тут пропонують покупцям приємні акції.

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10, 11 та 12 серпня приходьте на святкування дня народження та купуйте товари до школи за зниженими цінами.

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Окрім того, пропонують приємний бонус: при купівлі одним чеком на суму від 1000 гривень покупець отримує -15% на наступну покупку канцтоварів.



Адреси магазинів у Луцьку:



вул. Кривий Вал, 31

вул. Ковельська, 22

вул. Рівненська вулиця, 89 ТЦ «Імідж»

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