Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*

Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*
Мережі магазинів канцтоварів «Офіс Центр» виповнилося 29 років. З цієї нагоди тут пропонують покупцям приємні акції.

10, 11 та 12 серпня приходьте на святкування дня народження та купуйте товари до школи за зниженими цінами.

Окрім того, пропонують приємний бонус: при купівлі одним чеком на суму від 1000 гривень покупець отримує -15% на наступну покупку канцтоварів.

Адреси магазинів у Луцьку:

вул. Кривий Вал, 31
вул. Ковельська, 22
вул. Рівненська вулиця, 89 ТЦ «Імідж»

Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*


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Теги: канцтовари, луцьк Офіс Центр
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