Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*
Сьогодні, 09:15
Мережі магазинів канцтоварів «Офіс Центр» виповнилося 29 років. З цієї нагоди тут пропонують покупцям приємні акції.
⠀
10, 11 та 12 серпня приходьте на святкування дня народження та купуйте товари до школи за зниженими цінами.
⠀
Окрім того, пропонують приємний бонус: при купівлі одним чеком на суму від 1000 гривень покупець отримує -15% на наступну покупку канцтоварів.
Адреси магазинів у Луцьку:
вул. Кривий Вал, 31
вул. Ковельська, 22
вул. Рівненська вулиця, 89 ТЦ «Імідж»
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
⠀
10, 11 та 12 серпня приходьте на святкування дня народження та купуйте товари до школи за зниженими цінами.
⠀
Окрім того, пропонують приємний бонус: при купівлі одним чеком на суму від 1000 гривень покупець отримує -15% на наступну покупку канцтоварів.
Адреси магазинів у Луцьку:
вул. Кривий Вал, 31
вул. Ковельська, 22
вул. Рівненська вулиця, 89 ТЦ «Імідж»
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Гралися з вогнем» у господарській будівлі: на Рівненщині 11-річний хлопчик загинув у пожежі
Сьогодні, 09:35
Волинські тероборонівці підбили на Сході російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:00
Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових
Сьогодні, 08:50
Медіа