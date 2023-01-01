Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4 262 (+8) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,



◾ артилерійських систем – 5 013 (+17) од,



◾ РСЗВ – 711 (+2) од,



◾ засоби ППО ‒ 469 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 312 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),



◾ крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 742 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу захисники України знищили близько 820 російських загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4 262 (+8) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,◾ артилерійських систем – 5 013 (+17) од,◾ РСЗВ – 711 (+2) од,◾ засоби ППО ‒ 469 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 312 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),◾ крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,◾ спеціальна техніка ‒ 742 (+5).Дані уточнюються.

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