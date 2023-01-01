Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових

Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових
За останню добу захисники України знищили близько 820 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4 262 (+8) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,

◾ артилерійських систем – 5 013 (+17) од,

◾ РСЗВ – 711 (+2) од,

◾ засоби ППО ‒ 469 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 312 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),

◾ крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 742 (+5).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:00
Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових
Сьогодні, 08:50
За перший тиждень серпня з Луганщини до Бєлгорода вивезли 500 поранених окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 08:43
Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 артсистем ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 артсистем
25 липень, 10:20
ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки
18 липень, 09:15
Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків
21 червень, 09:20
Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
14 червень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знижки до -50% – у всіх магазинах «Офіс Центр»*
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових
Сьогодні, 08:50
 0
За перший тиждень серпня з Луганщини до Бєлгорода вивезли 500 поранених окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 08:43
 0
Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8