Російська армія за минулу добу втратила ще 820 військових
Сьогодні, 08:50
За останню добу захисники України знищили близько 820 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4 262 (+8) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 5 013 (+17) од,
◾ РСЗВ – 711 (+2) од,
◾ засоби ППО ‒ 469 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 312 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),
◾ крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 742 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4 262 (+8) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,
◾ артилерійських систем – 5 013 (+17) од,
◾ РСЗВ – 711 (+2) од,
◾ засоби ППО ‒ 469 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 312 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),
◾ крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 742 (+5).
Дані уточнюються.
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