Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО

Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО
Волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці", який діє в місті Рожище Луцького району, військове командування 110-тої окремої механізованої бригади нагородило символічними відзнаками.

Як розповіла Суспільному волонтерка Вікторія Шварцкоп, значки із написами "волонтер" для 15 юних рожищан, які допомагають ЗСУ, підготували та передали поштою. Говорить: торік для цієї бригади збирали кошти на автомобіль.

Діти-волонтери з Волині отримали нагрудні значки від військових
Фото: Facebook/Віра Шварцкоп
Зі слів Вікторії Шварцкоп, раніше "Бандерівці" отримували подяки від військових із 14-ої бригади, серед яких прапор із зони бойових дій, з села Гряниківка Харківської області.

"Це був подарунок дитячому батальйону "Бандерівці" від бійців 6 МР 2 МБ 14 бригади. І підпис на цьому "Цей стяг я носив біля серця в дні важких боїв за село Гряниківка". І ще нам просили прапор теж від 14-ої, але від спецпідрозділу. 14-тій бригаді ми востаннє машину купляли та мавіки", — сказала волонтерка.

Діти-волонтери з Волині отримали нагрудні значки від військових
Дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" із подарованим прапором від військових, березень 2023-го. Фото Вікторії Шварцкоп
Наразі волонтерський дитячий батальйон "Бандерівці" збирає кошти на вантажний автомобіль для Білоруського добровольчого корпусу, який воює у складі Збройних сил України. На ці потреби, додала Вікторія Шварцкоп, планують залучити 180 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, волонтери, Україна, Луцьк, війна
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