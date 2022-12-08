Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО





Як розповіла Вікторія Шварцкоп, значки із написами "волонтер" для 15 юних рожищан, які допомагають ЗСУ, підготували та передали поштою. Говорить: торік для цієї бригади збирали кошти на автомобіль.



Діти-волонтери з Волині отримали нагрудні значки від військових

Фото: Facebook/Віра Шварцкоп

Зі слів Вікторії Шварцкоп, раніше "Бандерівці" отримували подяки від військових із 14-ої бригади, серед яких прапор із зони бойових дій, з села Гряниківка Харківської області.



"Це був подарунок дитячому батальйону "Бандерівці" від бійців 6 МР 2 МБ 14 бригади. І підпис на цьому "Цей стяг я носив біля серця в дні важких боїв за село Гряниківка". І ще нам просили прапор теж від 14-ої, але від спецпідрозділу. 14-тій бригаді ми востаннє машину купляли та мавіки", — сказала волонтерка.



Діти-волонтери з Волині отримали нагрудні значки від військових

Дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" із подарованим прапором від військових, березень 2023-го. Фото Вікторії Шварцкоп

Наразі волонтерський дитячий батальйон "Бандерівці" збирає кошти на вантажний автомобіль для Білоруського добровольчого корпусу, який воює у складі Збройних сил України. На ці потреби, додала Вікторія Шварцкоп, планують залучити 180 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці", який діє в місті Рожище Луцького району, військове командування 110-тої окремої механізованої бригади нагородило символічними відзнаками.Як розповіла Суспільному волонтерка, значки із написами "волонтер" для 15 юних рожищан, які допомагають ЗСУ, підготували та передали поштою. Говорить: торік для цієї бригади збирали кошти на автомобіль.Діти-волонтери з Волині отримали нагрудні значки від військовихФото: Facebook/Віра ШварцкопЗі слів Вікторії Шварцкоп, раніше "Бандерівці" отримували подяки від військових із 14-ої бригади, серед яких прапор із зони бойових дій, з села Гряниківка Харківської області."Це був подарунок дитячому батальйону "Бандерівці" від бійців 6 МР 2 МБ 14 бригади. І підпис на цьому "Цей стяг я носив біля серця в дні важких боїв за село Гряниківка". І ще нам просили прапор теж від 14-ої, але від спецпідрозділу. 14-тій бригаді ми востаннє машину купляли та мавіки", — сказала волонтерка.Діти-волонтери з Волині отримали нагрудні значки від військовихДитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" із подарованим прапором від військових, березень 2023-го. Фото Вікторії ШварцкопНаразі волонтерський дитячий батальйон "Бандерівці" збирає кошти на вантажний автомобіль для Білоруського добровольчого корпусу, який воює у складі Збройних сил України. На ці потреби, додала Вікторія Шварцкоп, планують залучити 180 тисяч гривень.

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