Волинянам повідомляють про виграш 317 тисяч гривень: нова схема шахраїв
Сьогодні, 05:28
Шахраї телефонують до волинян і рівнян, повідомляючи начебто про виграш 317 тисяч гривень у національній лотереї.
Про такі випадки шахрайства фактчекерам проєкту «Брехунець» повідомляють читачі, - пише "Район.іn.ua.
ШАХРАЙСТВО/ФІШИНГ
Шахраї телефонують до своїх жертв з невідомих номерів. Після короткого сигналу необхідно якийсь час зачекати, а тоді вмикається автовідповідач, який каже: «Ви виграли 317 тисяч гривень у національній лотереї. Терміново потрібно перевірити особисті дані, щоб одержати виграш». Опісля запитують прізвище, ім'я, по-батькові, серію паспорта.
СПРОСТУВАННЯ
Ми уже не вперше застерігаємо наших читачів бути пильними. Для того, аби не попастися на гачок до шахраїв, ні в якому разі не потрібно відповідати на запитання, які пов’язані з отриманням особистих даних таких як-от: серія паспорта, номер картки. У нашому випадку шахраї займаються фішингом – виманюванням персональних даних користувачів. Вони змушують людей самостійно відкрити конфіденційну інформацію.
У пресслужбі поліції Волині кажуть, що в області щодоби фіксують котрийсь із видів шахрайства. Задля протидії цьому розгорнули активну інформаційну кампанію. Демонструють ролики на телебаченні, радіо, в торгових центрах, розповсюджують листівки, розміщують інформацію на біл-бордах і сіті-лайтах, майже щодня публікують застережні повідомлення на сторінках поліції Волині.
«Жертви все одно є. Тому велике прохання: читати офіційну інформацію, цікавитись, адже будь-хто з власної необачності може стати потерпілим. У нас переважають шахрайства, коли люди переходять на фішингові посилання або ж потерпають від псевдопрацівників банків. Але є звернення і щодо таких от лотерей. Станом на 6 серпня від початку року зареєстровано в ЄРДР понад 2 тисячі шахрайств різного виду.
Потрібно розуміти всім і кожному одне: якщо у вас просять-вимагають пін-коди до банківських карток, три цифри на звороті картки, пароль з смс-повідомлення – це шахрайство. У жодному разі не надавайте таких даних інших невідомим особам, нехай навіть вам скажуть, що ви виграли мільйон!», – застерігають у пресслужбі.
Також не потрібно переходити за посиланнями в месенджерах, купуючи чи продаючи товар. Не шукати соціальну грошову допомогу в телеграмі, вайбері чи фейсбуці. Не варто і поспішати пересилати гроші знайомим, якщо вам прийшло таке повідомлення з проханням, адже сторінку можуть просто зламати шахраї. Є багато застережних правил, всі вони – на сторінці поліції Волині.
У поліції додають, що жертвою шахраїв може стати кожен – від 16 і до 90 років. Причому, ведуться на однакові види шахрайств, тому не можна говорити, що хто молодший, той краще розбирається в цьому. Загалом, у технологіях, може, й так. Але жертвами стають абсолютно всі.
ВИСНОВОК
Закликаємо бути пильними, аби не стати жертвою фішингу. Адже, виманюючи персональні дані, шахраї можуть отримати доступ до ваших рахунків, карток, аби вкрасти ваші гроші.
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Про такі випадки шахрайства фактчекерам проєкту «Брехунець» повідомляють читачі, - пише "Район.іn.ua.
ШАХРАЙСТВО/ФІШИНГ
Шахраї телефонують до своїх жертв з невідомих номерів. Після короткого сигналу необхідно якийсь час зачекати, а тоді вмикається автовідповідач, який каже: «Ви виграли 317 тисяч гривень у національній лотереї. Терміново потрібно перевірити особисті дані, щоб одержати виграш». Опісля запитують прізвище, ім'я, по-батькові, серію паспорта.
СПРОСТУВАННЯ
Ми уже не вперше застерігаємо наших читачів бути пильними. Для того, аби не попастися на гачок до шахраїв, ні в якому разі не потрібно відповідати на запитання, які пов’язані з отриманням особистих даних таких як-от: серія паспорта, номер картки. У нашому випадку шахраї займаються фішингом – виманюванням персональних даних користувачів. Вони змушують людей самостійно відкрити конфіденційну інформацію.
У пресслужбі поліції Волині кажуть, що в області щодоби фіксують котрийсь із видів шахрайства. Задля протидії цьому розгорнули активну інформаційну кампанію. Демонструють ролики на телебаченні, радіо, в торгових центрах, розповсюджують листівки, розміщують інформацію на біл-бордах і сіті-лайтах, майже щодня публікують застережні повідомлення на сторінках поліції Волині.
«Жертви все одно є. Тому велике прохання: читати офіційну інформацію, цікавитись, адже будь-хто з власної необачності може стати потерпілим. У нас переважають шахрайства, коли люди переходять на фішингові посилання або ж потерпають від псевдопрацівників банків. Але є звернення і щодо таких от лотерей. Станом на 6 серпня від початку року зареєстровано в ЄРДР понад 2 тисячі шахрайств різного виду.
Потрібно розуміти всім і кожному одне: якщо у вас просять-вимагають пін-коди до банківських карток, три цифри на звороті картки, пароль з смс-повідомлення – це шахрайство. У жодному разі не надавайте таких даних інших невідомим особам, нехай навіть вам скажуть, що ви виграли мільйон!», – застерігають у пресслужбі.
Також не потрібно переходити за посиланнями в месенджерах, купуючи чи продаючи товар. Не шукати соціальну грошову допомогу в телеграмі, вайбері чи фейсбуці. Не варто і поспішати пересилати гроші знайомим, якщо вам прийшло таке повідомлення з проханням, адже сторінку можуть просто зламати шахраї. Є багато застережних правил, всі вони – на сторінці поліції Волині.
У поліції додають, що жертвою шахраїв може стати кожен – від 16 і до 90 років. Причому, ведуться на однакові види шахрайств, тому не можна говорити, що хто молодший, той краще розбирається в цьому. Загалом, у технологіях, може, й так. Але жертвами стають абсолютно всі.
ВИСНОВОК
Закликаємо бути пильними, аби не стати жертвою фішингу. Адже, виманюючи персональні дані, шахраї можуть отримати доступ до ваших рахунків, карток, аби вкрасти ваші гроші.
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