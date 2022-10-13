Луцькі медики купили автомобіль для захисників України. ФОТО

Луцькі медпрацівники зібрали гроші та придбали позашляховик, який відправиться на передову.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Повнопривідний дизельний позашляховик КІА придбано коштом колективу Центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади. Медпрацівники центру перерахували на потреби ЗСУ частину власного заробітку – близько 160 тисяч гривень.Це вже третє авто, яке з початку війни придбав для захисників персонал центру за сприяння Луцького міського голови Ігоря Поліщука.“Працівники комунальних підприємств, установ, закладів продовжують долучатися до придбання всього того, що необхідно нашим Збройним силам, – розповів Ігор Поліщук. – Цього разу гарну ініціативу проявили працівники реабілітаційного центру для учасників бойових дій і придбали отакий автомобіль. Позашляховик повністю обслужено, відремонтовано дрібні неполадки, і сьогодні ми передаємо його в 67-му бригаду для наших захисників-лучан, які служать неподалік Лиману. Волонтер Сергій Балицький доставить цей автомобіль на місце уже найближчими днями”.Ігор Поліщук зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення підрозділам ЗСУ Луцька громада передала вже більш як 40 автомобілів. Транспортні засоби придбано за кошти працівників міської ради, установ, закладів та комунальних підприємств. “Потреба в автомобілях на фронті є постійно. На жаль, вони ламаються, потрапляють під обстріли. Тому будемо продовжувати цю роботу, щоб допомагати нашим захисникам стільки, скільки буде необхідно”, – наголосив міський голова.