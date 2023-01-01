США анонсували новий пакет військової допомоги для України

США анонсували новий пакет військової допомоги для України
Пізніше цього тижня Сполучені Штати оголосять новий пакет допомоги Україні.

Про це розповів спікер Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає УНН.

"Як ми вже говорили раніше, ми продовжуємо постачати Україні артилерію, цілу низку зброї. У нас є інші оголошення пізніше цього тижня щодо додаткової допомоги, яку ми плануємо надати Україні", - сказав він, однак не надав подробиць.

На питання журналіста про можливе постачання Україні ракет великої дальності Міллер відповів, що тривають дипломатичні розмови.

"Я збережу ці дипломатичні розмови в таємниці... Щодо будь-яких інших потенційних ракетних систем чи інших систем, це завжди дії, які ми розглядаємо, але зараз не маємо жодних оголошень", - повідомив спікер.

Агентство Reuters із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що новий пакет військової допомоги США вартістю 200 мільйонів доларів включатиме: протитанкові ракетні комплекси, зокрема TOW, AT4 та Javelin, засоби для розмінування, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot, інше обладнання і амуніцію.

Нагадаємо, високопоставлений представник Пентагону із закупівель Дуглас Буш заявив, що міністерство оборони США залишається відданим військовій допомозі України, оскільки вона захищається від вторгнення росії. Водночас Пентагон зберігає військову готовність.

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Теги: Україна, війна, росія, допомога, США
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