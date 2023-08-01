Концерн Rheinmetall купив для Україні 30 танків Leopard 1





Про це стало відомо Handelsblatt від джерел, пише



За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.



"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.



Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".



Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.



Нагадаємо, Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.



Водночас уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії.Про це стало відомо Handelsblatt від джерел, пише "Європейська правда". За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі."Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.Нагадаємо, Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.Водночас уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

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