Концерн Rheinmetall купив для Україні 30 танків Leopard 1
Сьогодні, 01:14
Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії.
Про це стало відомо Handelsblatt від джерел, пише "Європейська правда".
За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.
"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.
Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".
Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.
Нагадаємо, Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.
Водночас уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо Handelsblatt від джерел, пише "Європейська правда".
За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.
"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.
Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".
Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.
Нагадаємо, Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.
Водночас уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Концерн Rheinmetall купив для Україні 30 танків Leopard 1
Сьогодні, 01:14
9 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 8 серпня
08 серпень, 23:23
Працівники КП «Ласка» прилаштували понад 20 котів. ВІДЕО
08 серпень, 22:57
Завтра до Луцька прибуває 2 екіпажі гуманітарної місії «На щиті»
08 серпень, 22:13
Медіа