Добрі новини від ВолиньPost за 8 серпня

Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини!Наприклад, сьогодні, 8 серпня, ми писали про таке:24-річнийстав чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців.Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністюЗа минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,• танків ‒ 4254 (+10) од,• бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,• артилерійських систем – 4996 (+19) од,• РСЗВ – 709 (+0) од,• засобів ППО ‒ 468 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 312 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,• спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.З 1 серпня збільшилася кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.Відтепер подати заявку на отримання кредиту під 7 % зможуть:• ветерани війни та члени їхніх сімей;• учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;• інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв.м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.На чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики, який відбудеться наприкінці серпня в Будапешті, Україну представлятимуть 29 спортсменів.Як повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності, від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів:та. Волиняни виступатимуть у трьох дисциплінах.Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні.За пів року працівники комунального підприємства "Ласка" прилаштували 23-х котів. Наразі на підприємстві утримують ще 30 дорослих котів і кошенят.