Добрі новини від ВолиньPost за 8 серпня
08 серпень, 23:23
Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини!
Наприклад, сьогодні, 8 серпня, ми писали про таке:
Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики
24-річний Ярослав Окапінський став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців.
Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.
Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4254 (+10) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
• артилерійських систем – 4996 (+19) од,
• РСЗВ – 709 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 468 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 312 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
• спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.
Програма єОселя тепер доступна для всіх українців без власного житла
З 1 серпня збільшилася кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.
Відтепер подати заявку на отримання кредиту під 7 % зможуть:
• ветерани війни та члени їхніх сімей;
• учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
• інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв.м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.
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Четверо волинян – у збірній України на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики
На чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики, який відбудеться наприкінці серпня в Будапешті, Україну представлятимуть 29 спортсменів.
Як повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності, від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів: Ірина Климець, Іван Банзерук, Василина Сидорчук та Олена Собчук. Волиняни виступатимуть у трьох дисциплінах.
Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні
Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні.
Працівники КП «Ласка» прилаштували понад 20 котів. ВІДЕО
За пів року працівники комунального підприємства "Ласка" прилаштували 23-х котів. Наразі на підприємстві утримують ще 30 дорослих котів і кошенят.
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Наприклад, сьогодні, 8 серпня, ми писали про таке:
Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики
24-річний Ярослав Окапінський став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців.
Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.
Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4254 (+10) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
• артилерійських систем – 4996 (+19) од,
• РСЗВ – 709 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 468 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 312 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
• спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.
Програма єОселя тепер доступна для всіх українців без власного житла
З 1 серпня збільшилася кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.
Відтепер подати заявку на отримання кредиту під 7 % зможуть:
• ветерани війни та члени їхніх сімей;
• учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
• інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв.м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Четверо волинян – у збірній України на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики
На чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики, який відбудеться наприкінці серпня в Будапешті, Україну представлятимуть 29 спортсменів.
Як повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності, від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів: Ірина Климець, Іван Банзерук, Василина Сидорчук та Олена Собчук. Волиняни виступатимуть у трьох дисциплінах.
Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні
Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні.
Працівники КП «Ласка» прилаштували понад 20 котів. ВІДЕО
За пів року працівники комунального підприємства "Ласка" прилаштували 23-х котів. Наразі на підприємстві утримують ще 30 дорослих котів і кошенят.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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