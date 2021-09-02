Працівники КП «Ласка» прилаштували понад 20 котів. ВІДЕО





8 серпня, у неофіційний міжнародний день кота, який започаткували, аби привернути увагу світу до жорстоко поводження із тваринами, керівниця "Ласки" Оксана Богданюк розповіла



Серед підопічних комунального підприємства є кішка з п'ятьма котенятами. В "Ласці" вони живуть понад місяць. Зі слів Оксани Богданюк, котячу родину знайшли у зв’язаному мішку посеред поля.



Котенят спочатку було семеро, двох уже вдалося прилаштувати.



"Кішка в такому досить виснаженому стані. Кошенята мають непогане здоров’я, грайливі, активні. Для маленької кішечки це великий приплід, завжди закликаю людей будьте відповідальними власникам", — говорить керівниця підприємства.



Нову родину шукає також чотирирічний сфінкс. Від нього тиждень тому відмовилася власниця, — розповідає Оксана Богданюк. Каже: жінка — молода мама, кота придбала в інтернеті.



У родині сфінкс пожив у них лише два місяці. В "Ласку" його здали через "агресію".



"Яка в неї була така потреба брати в родину дорослого кота, маючи двох немовлят піврічних, мені важко сказати. Кіт проявив агресію до цієї жінки і така була категорична умова, або ви його забираєте, або ми його вивозимо в ліс", – додала Оксана Богданюк.



Зі слів керівниці "Ласки", основна функція комунального підприємства — стерилізація безпритульних тварин. Також оперують тварин, яких приносять власники.



8 серпня у "Ласці" простерилізували шістьох котів. Як розповіла фельдшерка Мирослава Содікова, операція триває годину: "З шестимісячного віку можна стерилізувати кішок, котиків бажано з року, тобто, щоб повністю котик був статево дозрілий".



Безпритульних котів у "Ласці" стерилізують безплатно, для домашніх така послуга платна. Зі слів Оксани Богданюк, від початку року було простерилізовано 607 безпритульних та 154 домашні тварини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За пів року працівники комунального підприємства "Ласка" прилаштували 23-х котів. Наразі на підприємстві утримують ще 30 дорослих котів і кошенят.8 серпня, у неофіційний міжнародний день кота, який започаткували, аби привернути увагу світу до жорстоко поводження із тваринами, керівниця "Ласки" Оксана Богданюк розповіла Суспільному про підопічних і їх долі.Серед підопічних комунального підприємства є кішка з п'ятьма котенятами. В "Ласці" вони живуть понад місяць. Зі слів Оксани Богданюк, котячу родину знайшли у зв’язаному мішку посеред поля.Котенят спочатку було семеро, двох уже вдалося прилаштувати."Кішка в такому досить виснаженому стані. Кошенята мають непогане здоров’я, грайливі, активні. Для маленької кішечки це великий приплід, завжди закликаю людей будьте відповідальними власникам", — говорить керівниця підприємства.Нову родину шукає також чотирирічний сфінкс. Від нього тиждень тому відмовилася власниця, — розповідає Оксана Богданюк. Каже: жінка — молода мама, кота придбала в інтернеті.У родині сфінкс пожив у них лише два місяці. В "Ласку" його здали через "агресію"."Яка в неї була така потреба брати в родину дорослого кота, маючи двох немовлят піврічних, мені важко сказати. Кіт проявив агресію до цієї жінки і така була категорична умова, або ви його забираєте, або ми його вивозимо в ліс", – додала Оксана Богданюк.Зі слів керівниці "Ласки", основна функція комунального підприємства — стерилізація безпритульних тварин. Також оперують тварин, яких приносять власники.8 серпня у "Ласці" простерилізували шістьох котів. Як розповіла фельдшерка Мирослава Содікова, операція триває годину: "З шестимісячного віку можна стерилізувати кішок, котиків бажано з року, тобто, щоб повністю котик був статево дозрілий".Безпритульних котів у "Ласці" стерилізують безплатно, для домашніх така послуга платна. Зі слів Оксани Богданюк, від початку року було простерилізовано 607 безпритульних та 154 домашні тварини.

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