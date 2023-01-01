Завтра до Луцька прибуває 2 екіпажі гуманітарної місії «На щиті»

Завтра до Луцька прибуває 2 екіпажі гуманітарної місії «На щиті»
9 серпня до обласного центру Волині прибуває 2 екіпажі Гуманітарної місії "НА ЩИТІ", які повертають додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Перший екіпаж зустрічаємо о 04:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».

Другий екіпаж прибуде також вранці, але точний час зустрічі повідомимо згодом.

В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям", - йдеться у дописі волонтерки.

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Теги: Волинь, Луцьк
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