Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні





Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.



КП “Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади” надає безкоштовні послуги з реабілітації для військовослужбовців.



Зокрема, — медико-психологічну реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам їх сімей, членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, іншим особам, які є отримувачами послуг психологічної реабілітації відповідно до законодавства.



“Військовослужбовці можуть проходити реабілітацію без черги. Це комунальне підприємство з потужною медичною базою, яке з небагатьох працює в Україні. Тут працюють висококваліфіковані лікарі та наявне сучасне медичне обладнання”, - зазначив міський голова Ігор Поліщук.



Довідково:



комунальне підприємство "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади", 43010, м.Луцьк, пр.Волі, 66а,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький медичний центр реабілітації учасників бойових дій – один з найпотужніших в Україні.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.КП “Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади” надає безкоштовні послуги з реабілітації для військовослужбовців.Зокрема, — медико-психологічну реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам їх сімей, членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, іншим особам, які є отримувачами послуг психологічної реабілітації відповідно до законодавства.“Військовослужбовці можуть проходити реабілітацію без черги. Це комунальне підприємство з потужною медичною базою, яке з небагатьох працює в Україні. Тут працюють висококваліфіковані лікарі та наявне сучасне медичне обладнання”, - зазначив міський головакомунальне підприємство "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади", 43010, м.Луцьк, пр.Волі, 66а, [email protected] . Реєстратура: +38 (0332) 20 00 87, +380 50 438 97 51. Сайт: ttps://www.rehabilitation.lutsk.ua.

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