У Білорусі будують нове наметове містечко для «вагнерівців», – ЦНС

У Білорусі будують нове наметове містечко для «вагнерівців», – ЦНС
На аеродромі Зябровка в Білорусі розпочато створення наметового містечка для розміщення близько 1000 найманців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, будується новий табір для найманців ПВК “Вагнер.” Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю", - йдеться в повідомленні.

Водночас зберігається висока ймовірність застосування “Вагнеру” для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, “лиш би на нас не напали”.

Зазначається, що на первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК “Вагнер” та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

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Теги: Вагнерівці, Білорусь
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