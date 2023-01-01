Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня
У середу, 9 серпня, на Волині очікується Мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

За даними Sinoptik, вранці та вдень у Луцьку буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. У цей день бояться грози: "Хто на Палія (Пантелеймона) працює, у того гроза спалить хліб". У цей час розпочинається ранній листопад у берези; ходять за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили, якщо птахи перестають співати, незабаром буде негода.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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