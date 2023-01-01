Перестало битися серце Героя з Волині Івана Сахніка

Івана Сахніка, 1986 року народження, мешканця Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Захиснику.



Завтра, 9 серпня, о 13:00 - зустріч на вʼїзді в місто.



Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Іван за адресою: вулиця Кропивницького, 6. Там відбудеться невелика панахида", - йдеться в повідомленні.



О 14:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.



Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 серпня у місті Суми перестало битися серце захисника, 1986 року народження, мешканця Нововолинська.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Захиснику.Завтра, 9 серпня, о 13:00 - зустріч на вʼїзді в місто.Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Іван за адресою: вулиця Кропивницького, 6. Там відбудеться невелика панахида", - йдеться в повідомленні.О 14:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію