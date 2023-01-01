Перестало битися серце Героя з Волині Івана Сахніка
Сьогодні, 18:49
4 серпня у місті Суми перестало битися серце захисника Івана Сахніка, 1986 року народження, мешканця Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Захиснику.
Завтра, 9 серпня, о 13:00 - зустріч на вʼїзді в місто.
Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Іван за адресою: вулиця Кропивницького, 6. Там відбудеться невелика панахида", - йдеться в повідомленні.
О 14:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Захиснику.
Завтра, 9 серпня, о 13:00 - зустріч на вʼїзді в місто.
Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Іван за адресою: вулиця Кропивницького, 6. Там відбудеться невелика панахида", - йдеться в повідомленні.
О 14:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перестало битися серце Героя з Волині Івана Сахніка
Сьогодні, 18:49
На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк
Сьогодні, 17:50
Медіа