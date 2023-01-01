Перестало битися серце Героя з Волині Івана Сахніка

Перестало битися серце Героя з Волині Івана Сахніка
4 серпня у місті Суми перестало битися серце захисника Івана Сахніка, 1986 року народження, мешканця Нововолинська.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Захиснику.

Завтра, 9 серпня, о 13:00 - зустріч на вʼїзді в місто.

Коридором шани проводимо до будинку, де мешкав Іван за адресою: вулиця Кропивницького, 6. Там відбудеться невелика панахида", - йдеться в повідомленні.

О 14:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.

Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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