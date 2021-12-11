На Волині зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ: постраждали троє дітей

На Волині зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ: постраждали троє дітей
У селі Нова Лішня Володимирського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Зі слів очевидців, 8 серпня на перехресті зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ, за кермом якого перебував 64-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, який до того ж раніше переніс чотири інсульти.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за викликом о 16:40 на місце аварії оперативно прибули три бригади швидкої з Володимира.

У ДТП постраждали п’ять осіб, зокрема троє дітей віком 11, 8 та 3 роки.

В усіх потерпілих – гостра реакція на стрес, у двох дівчаток – підозра на закриту черепно-мозкову травму і тупу травму живота.

Всіх доставили у Нововолинську МКЛ.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП, Володимир
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