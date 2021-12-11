На Волині зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ: постраждали троє дітей





Зі слів очевидців, 8 серпня на перехресті зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ, за кермом якого перебував 64-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, який до того ж раніше переніс чотири інсульти.



Як повідомили



У ДТП постраждали п’ять осіб, зокрема троє дітей віком 11, 8 та 3 роки.



В усіх потерпілих – гостра реакція на стрес, у двох дівчаток – підозра на закриту черепно-мозкову травму і тупу травму живота.



Всіх доставили у Нововолинську МКЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нова Лішня Володимирського району сталася дорожньо-транспортна пригода.Зі слів очевидців, 8 серпня на перехресті зіткнулися мікроавтобус та легковик ВАЗ, за кермом якого перебував 64-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, який до того ж раніше переніс чотири інсульти.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за викликом о 16:40 на місце аварії оперативно прибули три бригади швидкої з Володимира.У ДТП постраждали п’ять осіб, зокрема троє дітей віком 11, 8 та 3 роки.В усіх потерпілих – гостра реакція на стрес, у двох дівчаток – підозра на закриту черепно-мозкову травму і тупу травму живота.Всіх доставили у Нововолинську МКЛ.

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