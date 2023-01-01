Четверо волинян – у збірній України на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики





Як повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності, від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів: Ірина Климець, Іван Банзерук, Василина Сидорчук та Олена Собчук. Волиняни виступатимуть у трьох дисциплінах, пише



Ірина Климець



Ірина Климець українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.



Торік на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики волинянка не змогла пробитися до фіналу змагань і фінішувала 22-ю у підсумковій класифікації. На світовій першості у 2021-му — ввійшла до топ-5 найкращих.



В квітні 2023-го Ірина Климець показала найкращий особистий результат за дальністю метання молота. Сталося це на етапі Кубка України. Спортсменка метнула молот за 71 метр.



Іван Банзерук



Іван Банзерук — майстер спорту міжнародного класу. Волинянин – член національної збірної команди України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів і кубків України, переможець та призер Кубків Європи, дворазовий учасник Олімпійських ігор.



В червні 2023-го Іван Банзерук здобув "золото" на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics. Десятикілометрову дистанцію скороход подолав 40 хвилин 37 секунд.



На світовій першості волинянин змагатиметься на дистанції 35 кілометрів.



Василина Сидорчук



Легкоатлетка з Волині Василина Сидорчук, відома також під дівочим прізвищем Вітовщик, виступатиме у дисципліні "спортивна ходьба" і долатиме на світовій першості 35-кілометрову дистанцію.



На командному чемпіонаті Європи, який в травні відбувся у Іспанії, Василина Сидорчук фінішувала сьомою (2:54:35 год) і встановила особистий рекорд.



Олена Собчук



Олена Собчук — майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба). Торік на чемпіонаті світу волинянка фінішувала 11-ю. Цей результат став повторенням другого найкращого для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики у спортивній ходьбі на 20 км.



В травні 2023 жіноча команда з України, у складі якої була Олена Собчук, посіла друге місце у командному заліку на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики, який відбудеться наприкінці серпня в Будапешті, Україну представлятимуть 29 спортсменів.Як повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності, від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів:та. Волиняни виступатимуть у трьох дисциплінах, пише Суспільне Ірина Климець українська легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.Торік на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики волинянка не змогла пробитися до фіналу змагань і фінішувала 22-ю у підсумковій класифікації. На світовій першості у 2021-му — ввійшла до топ-5 найкращих.В квітні 2023-го Ірина Климець показала найкращий особистий результат за дальністю метання молота. Сталося це на етапі Кубка України. Спортсменка метнула молот за 71 метр.Іван Банзерук — майстер спорту міжнародного класу. Волинянин – член національної збірної команди України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів і кубків України, переможець та призер Кубків Європи, дворазовий учасник Олімпійських ігор.В червні 2023-го Іван Банзерук здобув "золото" на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics. Десятикілометрову дистанцію скороход подолав 40 хвилин 37 секунд.На світовій першості волинянин змагатиметься на дистанції 35 кілометрів.Легкоатлетка з Волині Василина Сидорчук, відома також під дівочим прізвищем Вітовщик, виступатиме у дисципліні "спортивна ходьба" і долатиме на світовій першості 35-кілометрову дистанцію.На командному чемпіонаті Європи, який в травні відбувся у Іспанії, Василина Сидорчук фінішувала сьомою (2:54:35 год) і встановила особистий рекорд.Олена Собчук — майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба). Торік на чемпіонаті світу волинянка фінішувала 11-ю. Цей результат став повторенням другого найкращого для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики у спортивній ходьбі на 20 км.В травні 2023 жіноча команда з України, у складі якої була Олена Собчук, посіла друге місце у командному заліку на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби.

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