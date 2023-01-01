Дніпрянин намагався продати три авто для «Вовків Да Вінчі», які роздобув у благодійного фонду на Волині

15300 доларів США за три авто для «Вовків Да Вінчі» – покарали громадянина, який торгував гуманітарною допомогою.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За втручання прокуратури 51-річному жителю міста Дніпро не вдалося нажитися на оборудках із ввезеним для ЗСУ автомобілями.Спритний громадянин узявся купити позашляховики для військовослужбовців підрозділу «Вовки Да Вінчі».При цьому, насправді роздобув автомобілі «Mitsubishi Pajero GLS», «Hyundai galloper» та «VW Transporter», ввезені в Україну як благодійна допомога, у благодійного фонду на Волині.Пообіцявши працівникам фонду безоплатно передати позашляховики «Вовкам», спритник намагався продати їх підрозділу за 15 300 доларів США.Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронців ці наміри було викрито, чоловіка затримали 3 квітня 2023 року під час отримання коштів.Суд визнав громадянина винуватим у продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України) та призначив покарання у виді штрафу у розмірі 204 тисячі гривень.Автомобілі конфісковані в дохід держави на потреби Збройних сил України та будуть передані «Вовкам Да Вінчі».