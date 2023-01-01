На Волині попрощалися з 23-річним Героєм Олександром Назаруком, який поліг на війні

Олександром Назаруком, який воював у самому пеклі війни – у Донецькій області.



Про це



Олександр Назарук, отримавши важкі поранення, несумісні з життям, загинув 31 липня 2023 року.



"Похоронне богослужіння розпочалося зустріччю воїна у Церкві ЄХБ "Віфлеєм" на якому зібралося духовенство, представники влади та жителі громади. Жалобна хода пройшлася вулицями міста. Поховали Героя на Алеї Слави міського кладовища. Воїн Олександр пожертвував своїм життям заради нас. Так склалося, що він був сиротою, тому сьогодні його рідними стаємо всі ми, і вся наша Україна", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 серпня, Ківерцівська громада попрощалося з воїном, який воював у самому пеклі війни – у Донецькій області.Про це повідомили у громаді.Олександр Назарук, отримавши важкі поранення, несумісні з життям, загинув 31 липня 2023 року."Похоронне богослужіння розпочалося зустріччю воїна у Церкві ЄХБ "Віфлеєм" на якому зібралося духовенство, представники влади та жителі громади. Жалобна хода пройшлася вулицями міста. Поховали Героя на Алеї Слави міського кладовища. Воїн Олександр пожертвував своїм життям заради нас. Так склалося, що він був сиротою, тому сьогодні його рідними стаємо всі ми, і вся наша Україна", - йдеться в повідомленні.

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