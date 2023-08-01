На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Руслан Лужанцов

Лужанцов Руслан Сергійович, 09.03.1974 року народження.



Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Руслана Лужанцова призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.



Штаб-сержант загинув 01.08.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Північне Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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