На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Руслан Лужанцов
Сьогодні, 16:40
У війні з росією загинув воїн з Луцької громади Лужанцов Руслан Сергійович, 09.03.1974 року народження.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Руслана Лужанцова призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Штаб-сержант загинув 01.08.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Північне Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Руслана Лужанцова призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Штаб-сержант загинув 01.08.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Північне Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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