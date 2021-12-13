На Волині браконьєри вбили козулю
Сьогодні, 16:36
Увечері 7 серпня лісі біля села П’ятидні Устилузької громади браконьєри вбили козулю.
Про це повідомляє пресслужба Поліського лісового офісу.
Зазначають, що працівники державної лісової охорони філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі.
Тварину вбили в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району.
На місці працювала поліція. Вилучено добуту тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри.
За фактом тривають слідчі дії.
У пресслужбі також нагадали, що з початку повномасштабної війни будь-яке полювання заборонено.
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Про це повідомляє пресслужба Поліського лісового офісу.
Зазначають, що працівники державної лісової охорони філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі.
Тварину вбили в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району.
На місці працювала поліція. Вилучено добуту тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри.
За фактом тривають слідчі дії.
У пресслужбі також нагадали, що з початку повномасштабної війни будь-яке полювання заборонено.
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