На Волині браконьєри вбили козулю

На Волині браконьєри вбили козулю
Увечері 7 серпня лісі біля села П’ятидні Устилузької громади браконьєри вбили козулю.

Про це повідомляє пресслужба Поліського лісового офісу.

Зазначають, що працівники державної лісової охорони філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі.

Тварину вбили в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району.

На Волині браконьєри вбили козулю


На місці працювала поліція. Вилучено добуту тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри.

На Волині браконьєри вбили козулю


За фактом тривають слідчі дії.

У пресслужбі також нагадали, що з початку повномасштабної війни будь-яке полювання заборонено.

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Теги: браконьєри, Волинь, вбивство
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