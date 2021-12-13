На Волині браконьєри вбили козулю





Про це повідомляє



Зазначають, що працівники державної лісової охорони філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі.



Тварину вбили в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району.







На місці працювала поліція. Вилучено добуту тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри.







За фактом тривають слідчі дії.



У пресслужбі також нагадали, що з початку повномасштабної війни будь-яке полювання заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 7 серпня лісі біля села П’ятидні Устилузької громади браконьєри вбили козулю.Про це повідомляє пресслужба Поліського лісового офісу Зазначають, що працівники державної лісової охорони філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» спільно з поліцією затримали браконьєрів, які встигли вбити самця козулі.Тварину вбили в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Володимирського району.На місці працювала поліція. Вилучено добуту тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри.За фактом тривають слідчі дії.У пресслужбі також нагадали, що з початку повномасштабної війни будь-яке полювання заборонено.

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