У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО

Віктором Чорнухою.



У вівторок, 8 серпня, в храмі та біля нього зібралося чимало знайомих, близьких та рідних, які прийшли, аби віддати останню шану Почесному громадянину Луцька, голові наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», пише



Панахиду відслужив Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, висловивши співчуття родині.



«У біблійному значенні 70 років – це завершення періоду молодості, потім дається ще десять років звершити те, чого ти не встиг, а потім все інше, час для передачі досвіду життя. Він відійшов у віці, коли звершився період молодості. І в цьому він і є. У нього була постійна активна позиція в житті, постійне бажання творити, будувати. А людина, коли творить, на душі має легкість. Віктор Григорович працював, вкладав у це весь свій зміст... Велика кількість людей прийшли сюди, це його родина – тілесна, духовна, будівельна. Те, що назбиралася така велика кількість друзів, свідчить про життєвий подвиг людини», – наголосив він.



Знаний на Волині забудовник, бізнесмен 70-річний Віктор Чорнуха помер 7 серпня після тривалої хвороби.



Він народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ № 536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».







Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.



Сьогодні сотні людей прощалися і проводжали його в останню путь.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Віктора Григоровича. Вічна пам'ять!

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