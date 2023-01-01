У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО

У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО
У Луцькому Свято-Троїцькому соборі попрощалися з відомим волинським забудовником Віктором Чорнухою.

У вівторок, 8 серпня, в храмі та біля нього зібралося чимало знайомих, близьких та рідних, які прийшли, аби віддати останню шану Почесному громадянину Луцька, голові наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», пише ІА Волинські Новини.

Панахиду відслужив Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, висловивши співчуття родині.

«У біблійному значенні 70 років – це завершення періоду молодості, потім дається ще десять років звершити те, чого ти не встиг, а потім все інше, час для передачі досвіду життя. Він відійшов у віці, коли звершився період молодості. І в цьому він і є. У нього була постійна активна позиція в житті, постійне бажання творити, будувати. А людина, коли творить, на душі має легкість. Віктор Григорович працював, вкладав у це весь свій зміст... Велика кількість людей прийшли сюди, це його родина – тілесна, духовна, будівельна. Те, що назбиралася така велика кількість друзів, свідчить про життєвий подвиг людини», – наголосив він.

Знаний на Волині забудовник, бізнесмен 70-річний Віктор Чорнуха помер 7 серпня після тривалої хвороби.

Він народився у 1952 році на Сумщині. Після навчання був направлений на роботу до Львова, у трест «Промхіммонтаж». З 1981 року жив і працював у Луцьку. Приїхав керувати «Луцьким СУ № 536», створив потужний колектив, а після розвалу тресту – ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».

У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО
У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО


Свого часу був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради.

Сьогодні сотні людей прощалися і проводжали його в останню путь.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Віктора Григоровича. Вічна пам'ять!

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Теги: Віктор Чорнуха, смерть, прощання
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