У Луцькому районі водій пропонував патрульним 200 гривень хабаря

У Луцькому районі водій пропонував патрульним 200 гривень хабаря
Учора, 7 серпня, на автодорозі поблизу населеного пункту Струмівка патрульні зупинили водія-порушника. Той намагався від них відкупитися і пропонував інспекторам 200 гривень хабаря.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інспектори, які контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM, зупинили автомобіль Ford Focus, що в межах населеного пункту рухався 77 км/год.

Поліцейські взяли виносити постанову на 46-річного водія. У нього попросили пред’явити документи, і останній передав їх патрульним, вклавши всередину неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. А коли інспектори попередили керманича, що за такі дії він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, той сказав, що чудово про це знає.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 340 гривень, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.

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Теги: хабар, поліція, Волинь
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