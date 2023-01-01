У Луцькому районі водій пропонував патрульним 200 гривень хабаря
Сьогодні, 15:54
Учора, 7 серпня, на автодорозі поблизу населеного пункту Струмівка патрульні зупинили водія-порушника. Той намагався від них відкупитися і пропонував інспекторам 200 гривень хабаря.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інспектори, які контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM, зупинили автомобіль Ford Focus, що в межах населеного пункту рухався 77 км/год.
Поліцейські взяли виносити постанову на 46-річного водія. У нього попросили пред’явити документи, і останній передав їх патрульним, вклавши всередину неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. А коли інспектори попередили керманича, що за такі дії він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, той сказав, що чудово про це знає.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 340 гривень, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інспектори, які контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM, зупинили автомобіль Ford Focus, що в межах населеного пункту рухався 77 км/год.
Поліцейські взяли виносити постанову на 46-річного водія. У нього попросили пред’явити документи, і останній передав їх патрульним, вклавши всередину неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. А коли інспектори попередили керманича, що за такі дії він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, той сказав, що чудово про це знає.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 340 гривень, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.
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