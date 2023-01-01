Три волинські селища хочуть отримати статус міста





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Передумови



У п'ятницю, 28 липня у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». Відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село.



На сьогодні в Україні – 461 місто, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мають статус селища міського типу. Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:



– місто має мати не менш 10 тисяч населення;



– селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;



– село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.



Цікаво, що волиснські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.



У кого є шанси і бажання змінити статус



Для того, щоб змінити статус, населені пункти мають виконати декілька умов. Громада має надіслати лист-клопотання у військову адміністрацію з проханням підготувати подання у Кабінет міністрів щодо присвоєння статусу міста якомусь селищу, після чого профільний міністр готує своє звернення у Верховній Раді щодо цього питання.



Цим шансом зміни статусу деякі громади і хочуть скористатися. Наприклад, у Ратнівській селищній раді, Ковельського району повідомили, що в них є можливість стати містом. Як проінформув голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук, найважливіші фактори для отримання статусу міста – це кількість населення і компактність забудови. Нині тут рахують, скільки мешкає людей.



«На сьогодні ми визначаємо кількість населення нашого селища, а далі побачимо, чи будемо ми містом чи ні», – каже Віталій Бірук.



Як зауважив голова селищної ради, остаточного рішення щодо цього ще немає. Тобто, якщо у підсумку буде зафіксовано, що у селищі кількість населення 9 900 людей, то Ратне не отримає статус міста.



У 2020 році в смт Ратне кількість населення складала 9 737 осіб. Яка кількість населення зараз – поки що невідомо. В селищах облік здійснюється по будинкових книжках, які безпосередньо знаходяться у їх власників.



Для того, щоб зробити свіжий облік, пояснює голова, потрібно з будинкових книг жителів перенести інформацію у реєстр територіальної громади. Після цього буде відомо кількість населення і чи зможе Ратне отримати статус міста.



А ось смт Маневичі цілком реально можуть отримати статус міста, оскільки в громаді достатня кількість населення. У 2022 році кількість населення складала 10 тисяч 800 людей. Але, зі слів голови громади, наразі тут мешкає орієнтовно 12-13 тисяч мешканців.



Голова Маневицької громади додає: поки невідомо до кінця, якою має бути процедура, щоб змінити статус населеного пункту.



«Ми будемо містом, щоправда я не до кінця розумію, як цей процес відбувається, це ж не тільки вивіску змінити, це має бути якесь рішення. Єдине питання, як цей закон буде організовуватися», – коментує голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк.



Статус міста хоче отримати й смт Олика, яке раніше, до 1939 року мало статус міста, однак радянська влада його забрала.



«Ми підготували лист-клопотання до військової адміністрації про повернення статусу міста Олики і зараз будемо пробувати повернути цей статус», – каже голова Олицької селищної ради Олександр Прендецький.



Але наразі офіційно відомо, що тут зареєстровано 3 046 людей - недостатньо навіть для селища, згідно з класифікацією. Проте статус міста тут хочуть повернути, тож процедура може бути інакшою.



У кого кількість населення відповідає статусу села, а в кого - селища?



Загалом, як пояснювала виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук, наразі смт просто перейменовують у селища незалежно від кількості населення. А на життя людей у цих населених пунктах закон не вплине.



Але якщо проаналізувати, скільки людей в них мешкає, то стає зрозуміло, що деякі з них за цим параметром більше відповідають статусу сіл.



Більше 5 тисяч населення задокументовано у Шацьку (5 249), Турійську (5 808), Любешеві (5 702), Голобах (8 384), Старій Вижівці (6 000), Іваничах (7 183), Цумані (7 165).



Всі інші мають менше 5 тисяч мешканців: Благодатне, Локачі (3 698), Колки (4 276), Луків (2 998), Торчин (4 516), Мар’янівка (2 767), Заболоття (4 383), Люблинець (4 429), Голоби, Рокині (1 467), Дубище (355), Головне (2 926), Сенкевичівка (1 208). Але наразі про переведення їх у статус сіл не йдеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після скасування терміну «селище міського типу» три селища на Волині захотіли стати містами.Про це пише ВСН У п'ятницю, 28 липня у Верховній Раді прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусу «селище міського типу». Відтак залишилися три категорії населених пунктів – місто, селище та село.На сьогодні в Україні – 461 місто, 882 смт, 1164 селища та понад 28 тисяч сіл. У Волинській області 22 населені пункти мають статус селища міського типу. Згідно з цим законом, передбачена чітка класифікація населених пунктів:– місто має мати не менш 10 тисяч населення;– селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч населення;– село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою.Цікаво, що волиснські смт мають і менше 5 тисяч населення, і більше 10-ти.Для того, щоб змінити статус, населені пункти мають виконати декілька умов. Громада має надіслати лист-клопотання у військову адміністрацію з проханням підготувати подання у Кабінет міністрів щодо присвоєння статусу міста якомусь селищу, після чого профільний міністр готує своє звернення у Верховній Раді щодо цього питання.Цим шансом зміни статусу деякі громади і хочуть скористатися. Наприклад, у Ратнівській селищній раді, Ковельського району повідомили, що в них є можливість стати містом. Як проінформув голова Ратнівської селищної ради, найважливіші фактори для отримання статусу міста – це кількість населення і компактність забудови. Нині тут рахують, скільки мешкає людей.«На сьогодні ми визначаємо кількість населення нашого селища, а далі побачимо, чи будемо ми містом чи ні», – каже Віталій Бірук.Як зауважив голова селищної ради, остаточного рішення щодо цього ще немає. Тобто, якщо у підсумку буде зафіксовано, що у селищі кількість населення 9 900 людей, то Ратне не отримає статус міста.У 2020 році в смт Ратне кількість населення складала 9 737 осіб. Яка кількість населення зараз – поки що невідомо. В селищах облік здійснюється по будинкових книжках, які безпосередньо знаходяться у їх власників.Для того, щоб зробити свіжий облік, пояснює голова, потрібно з будинкових книг жителів перенести інформацію у реєстр територіальної громади. Після цього буде відомо кількість населення і чи зможе Ратне отримати статус міста.А ось смт Маневичі цілком реально можуть отримати статус міста, оскільки в громаді достатня кількість населення. У 2022 році кількість населення складала 10 тисяч 800 людей. Але, зі слів голови громади, наразі тут мешкає орієнтовно 12-13 тисяч мешканців.Голова Маневицької громади додає: поки невідомо до кінця, якою має бути процедура, щоб змінити статус населеного пункту.«Ми будемо містом, щоправда я не до кінця розумію, як цей процес відбувається, це ж не тільки вивіску змінити, це має бути якесь рішення. Єдине питання, як цей закон буде організовуватися», – коментує голова Маневицької селищної радиСтатус міста хоче отримати й смт Олика, яке раніше, до 1939 року мало статус міста, однак радянська влада його забрала.«Ми підготували лист-клопотання до військової адміністрації про повернення статусу міста Олики і зараз будемо пробувати повернути цей статус», – каже голова Олицької селищної радиАле наразі офіційно відомо, що тут зареєстровано 3 046 людей - недостатньо навіть для селища, згідно з класифікацією. Проте статус міста тут хочуть повернути, тож процедура може бути інакшою.Загалом, як пояснювала виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, наразі смт просто перейменовують у селища незалежно від кількості населення. А на життя людей у цих населених пунктах закон не вплине.Але якщо проаналізувати, скільки людей в них мешкає, то стає зрозуміло, що деякі з них за цим параметром більше відповідають статусу сіл.Більше 5 тисяч населення задокументовано у Шацьку (5 249), Турійську (5 808), Любешеві (5 702), Голобах (8 384), Старій Вижівці (6 000), Іваничах (7 183), Цумані (7 165).Всі інші мають менше 5 тисяч мешканців: Благодатне, Локачі (3 698), Колки (4 276), Луків (2 998), Торчин (4 516), Мар’янівка (2 767), Заболоття (4 383), Люблинець (4 429), Голоби, Рокині (1 467), Дубище (355), Головне (2 926), Сенкевичівка (1 208). Але наразі про переведення їх у статус сіл не йдеться.

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