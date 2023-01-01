Воїна з Волині Олександра Приходька нагородили відзнакою «За оборону Авдіївки»

Воїна з Волині Олександра Приходька нагородили відзнакою «За оборону Авдіївки»
Захисник із Підкормілля, що на Любешівщині, отримав відзнаку «За оборону Авдіївки».

Про це пише газета "Нове життя".

Такої нагороди удостоєний Олександр Приходько, котрий добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, наш земляк, котрий служить у 110 ОМБр ім. генерала-хорунжого Марка Безручка, нагороджений Почесною відзнакою командира військової частини А4007 «За оборону Авдіївки».
Воїна з Волині Олександра Приходька нагородили відзнакою «За оборону Авдіївки»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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