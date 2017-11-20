Шантажував лучанку інтимними фото: зловмисник відбувся умовним покаранням

Шантажував лучанку інтимними фото: зловмисник відбувся умовним покаранням
Хмельничанин відбувся умовним покаранням за шантаж жінки з Луцька інтимними фото.

Про це пише zaxid.net.

На Хмельниччині судили 27-річного чоловіка, який шантажував жінку інтимними фотографіями. Зловмисник вимагав у неї 4,5 тис. доларів в обмін на обіцянку не публікувати світлини. Суд визнав його винним у вимаганні і призначив два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, Максим Р. отримав доступ до інтимних фото потерпілої мешканки Луцька орієнтовно у лютому 2021 року. Яким чином це відбулось, у вироку не зазначено. Однак точно встановлено, що з 20 березня по 14 червня зловмисник неодноразово шантажував жінку, погрожуючи опублікувати ці світлини, якщо вона не заплатить йому гроші.

Повідомлення з погрозами чоловік писав їй у Viber та Instagram. Спершу вимагав 2 тис. доларів, але потім сума зросла більше ніж вдвічі – до 4,5 тис. доларів.

Налякана жінка 28 квітня відправила зловмиснику на картку частину суми: майже 5 тис. грн. Після цього вона вирішила звернутись до поліції. Правоохоронці викрили зловмисника і відкрили щодо нього кримінальне провадження за статтею про вимагання.

В процесі слідства обвинувачений Максим Р. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій заявив про розкаяння та визнав провину. Відомо, що з березня 2022 року він був мобілізований у військо.

Суддя Олег Антонюк на засіданні 4 серпня угоду затвердив. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 189 ККУ (вимагання), однак від відбування покарання в тюрмі звільнили, обмежившись двома роками іспитового терміну.

Постраждала жінка дала згоду на призначення такого покарання. У вироку зазначається, що чоловік відшкодував їй завдані матеріальні збитки.



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Теги: Лучанка, шантаж, фото
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