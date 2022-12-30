На Херсонщині окупанти імітували відведення військ, аби виявити проукраїнськи налаштованих громадян, – Маляр

На Херсонщині окупанти імітували відведення військ, аби виявити проукраїнськи налаштованих громадян, – Маляр
Окупанти продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Для цього окупанти вчиняють провокації.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих «правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

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Теги: Херсонщина, окупанти, війська
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