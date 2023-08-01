В Україні пропонують запровадити «День подяки» та зробити його вихідним
Сьогодні, 13:35
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9574 про створення нового державного свята – "Дня подяки", який хочуть зробити вихідним.
Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня – відповідний законопроєкт передали Парламенту 7 серпня, пише Українська правда.
Ініціатором став нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу з Чернівецької області, який раніше пропонував змінити текст гімну на більш "позитивний".
"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", – пояснюють доцільність законопроєкту.
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Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня – відповідний законопроєкт передали Парламенту 7 серпня, пише Українська правда.
Ініціатором став нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу з Чернівецької області, який раніше пропонував змінити текст гімну на більш "позитивний".
"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", – пояснюють доцільність законопроєкту.
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