Нардепа Гунька зі «Слуги народу» викрили на хабарі, – ЗМІ
Сьогодні, 15:40
Правоохоронні органи спіймали народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.
Про це повідомили УП джерела в правоохоронних органах.
За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримав "винагороду", щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.
Він начебто вже отримав перший транш – 85 тисяч доларів.
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Про це повідомили УП джерела в правоохоронних органах.
За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримав "винагороду", щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.
Він начебто вже отримав перший транш – 85 тисяч доларів.
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