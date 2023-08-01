Нардепа Гунька зі «Слуги народу» викрили на хабарі, – ЗМІ

Нардепа Гунька зі «Слуги народу» викрили на хабарі, – ЗМІ
Правоохоронні органи спіймали народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.

Про це повідомили УП джерела в правоохоронних органах.

За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримав "винагороду", щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.

Він начебто вже отримав перший транш – 85 тисяч доларів.

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Теги: хабар, Анатолій Гунько
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