Нардепа Гунька зі «Слуги народу» викрили на хабарі, – ЗМІ

Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.



Про це повідомили



За словами джерел в правоохоронних органах, разом із двома спільниками Гунько отримав "винагороду", щоб вирішити питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.



Він начебто вже отримав перший транш – 85 тисяч доларів.



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