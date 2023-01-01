У Луцьку – виставка «Комунізм = Рашизм», яка покаже паралель між злочинами СРСР та сучасної росії

У четвер, 10 серпня 2023 року, об 11.00 відбудеться відкриття виставки «Комунізм = Рашизм» у Луцьку.Про це повідомили організатори заходу.Стенди будуть розміщені навпроти головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки (проспект Волі, 13). Вхід на відкриття експозиції безкоштовний, виставку всі охочі зможуть оглянути до 1 вересня.Директор Архіву національної пам’ятіпрезентує експозицію, ідентичну тій, яка була вперше показана у червні 2022 року на Михайлівській площі в Києві. Співорганізаторами виставки виступили Український інститут національної пам'яті, Волинська обласна державна адміністрація та Волинська обласна рада, Луцька міська рада.Виставка «Комунізм = Рашизм» має на меті показати паралель між злочинами СРСР та сучасної росії. Усі страшні події, які сталися після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року, є продовженням геноциду проти українців, який чинив Радянський союз. Масові розстріли, катування, мародерство, переслідування за українську мову, культуру відбувалися як у ХХ столітті, так і в ХХІ столітті.Однією з причин повторення цих злочинів є їх забуття та непроговорення на належному рівні.Виставка «Комунізм = Рашизм» демонструє на конкретних історіях знищених людей, що криваві методи росії не змінилися ще з минулого століття.У якості наочного прикладу експозиція розповість 13 історій українців з ХХ та ХХІ століть, які постраждали від комуністичного режиму та від рашистського. Виставка створена на основі архівних документів Центрального державного архіву громадських обєднань України, Державних архівів Львівської області, Житомирської області, Миколаївської області, Вінницької області, Волинської області, сучасних світлин та задокументованих злочинів сучасної російської армії.директор Архіву національної пам‘яті Ігор Кулик та комунікаційниця АрхівуПартнер: Національний музей Революції Гідності.