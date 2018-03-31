Програма єОселя тепер доступна для всіх українців без власного житла

Програма єОселя тепер доступна для всіх українців без власного житла
З 1 серпня збільшилася кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.

Про це нагадує Волинська обласна військова адміністрація.

Відтепер подати заявку на отримання кредиту під 7 % зможуть:

• ветерани війни та члени їхніх сімей;
• учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
• інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв.м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі єОселя на таких умовах:

• фіксована річна ставка у гривні - 7%;
• перший внесок - від 20%;
• термін кредитування - до 20 років;
• придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Нагадаємо, що програма єОселя працює з жовтня 2022 року. На сьогодні вже видали майже 1700 кредитів на суму понад 2,3 млрд грн. Програму реалізує Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації та ПрАТ “Укрфінжитло”.

За інформацією Волинської ОВА, волиняни вже отримали 153 кредити на загальну суму 189 мільйонів гривень.

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Теги: варте уваги, житло, єОселя
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