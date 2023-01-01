Понад рік вважали безвісти зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Рудакова

Понад рік вважали безвісти зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Рудакова
Невдовзі востаннє додому повернеться тіло волинського Героя Андрія Рудакова, 1987 року народження.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

Володимирчанин Андрій Рудаков став до лав Збройних сил України задовго до повномасштабного вторгнення російської федерації.

На жаль, понад рік старший сержант перебував у статусі безвісти зниклого. Його особу було ідентифіковано і підтверджено загибель на полі бою за експертизою ДНК.

Про час прибуття тіла загиблого Героя на рідну землю повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Андрій Рудаков, Волинь, смерть
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