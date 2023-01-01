На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк

Микола Комяк.



Про це



"5 серпня 2023 року, вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув солдат 14-ї окремої механізованої бригади Комяк Микола Іванович, 1982 року народження, житель села Лахвичі. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."5 серпня 2023 року, вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув солдат 14-ї окремої механізованої бригади Комяк Микола Іванович, 1982 року народження, житель села Лахвичі. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

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