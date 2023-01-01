На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк
Сьогодні, 17:50
На війні загинув воїн з Волині Микола Комяк.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"5 серпня 2023 року, вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув солдат 14-ї окремої механізованої бригади Комяк Микола Іванович, 1982 року народження, житель села Лахвичі. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"5 серпня 2023 року, вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув солдат 14-ї окремої механізованої бригади Комяк Микола Іванович, 1982 року народження, житель села Лахвичі. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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