На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк

На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк
На війні загинув воїн з Волині Микола Комяк.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"5 серпня 2023 року, вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув солдат 14-ї окремої механізованої бригади Комяк Микола Іванович, 1982 року народження, житель села Лахвичі. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк
Сьогодні, 17:50
Четверо волинян – у збірній України на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики
Сьогодні, 17:35
Дніпрянин намагався продати три авто для «Вовків Да Вінчі», які роздобув у благодійного фонду на Волині
Сьогодні, 17:10
На Волині попрощалися з 23-річним Героєм Олександром Назаруком, який поліг на війні
Сьогодні, 17:00
Понад рік вважали безвісти зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Рудакова
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
На Волині попрощалися з 23-річним Героєм Олександром Назаруком, який поліг на війні На Волині попрощалися з 23-річним Героєм Олександром Назаруком, який поліг на війні
Сьогодні, 17:00
На Волині попрощались із загиблим на війні Героєм Юрієм Лукашуком. ФОТО На Волині попрощались із загиблим на війні Героєм Юрієм Лукашуком. ФОТО
Сьогодні, 15:08
Воїна з Волині Олександра Приходька нагородили відзнакою «За оборону Авдіївки» Воїна з Волині Олександра Приходька нагородили відзнакою «За оборону Авдіївки»
Сьогодні, 14:33
Від поранень у військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк Від поранень у військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний Герой з Волині Володимир Кондратюк
Сьогодні, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Комяк
Сьогодні, 17:50
 0
Четверо волинян – у збірній України на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики
Сьогодні, 17:35
 0
Дніпрянин намагався продати три авто для «Вовків Да Вінчі», які роздобув у благодійного фонду на Волині
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині попрощалися з 23-річним Героєм Олександром Назаруком, який поліг на війні
Сьогодні, 17:00
 0
Понад рік вважали безвісти зниклим: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Рудакова
Сьогодні, 16:54
 0
Медіа
відео
1/8