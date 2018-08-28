Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики
Сьогодні, 04:47
24-річний Ярослав Окапінський став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців.
Про це інформує Волинська ОВА.
Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.
Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.
Тож сьогодні, 7 серпня 2023 року, заступник голови ОДА Юрій Гупало та голова облради Григорій Недопад привітали Ярослава Окапінського та його тренера з черговою перемогою, а також вручили подарунок – портрет Лесі Українки, яка також стала відомою у світі. Нагадаємо, у травні поточного року спортсмени отримали подяки Волинської обласної ради.
«Ти наша гордість – гордість Волині та України. Вітаю з "золотом" та бажаю здоров’я, добра, благополуччя, а також подальших звершень. Нехай гімн України постійно звучить на міжнародній арені», – сказав Юрій Гупало.
Слід додати, що Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх-2020 за весь час участі України у світових змаганнях.
У лютому 2023 року спортсмен здобув «золото» на змаганнях World Para Athletics Dubai серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А уже в липні – переміг на Чемпіонаті світу-2023 з параатлетики та здобув ліцензію на участь у XVIІ Паралімпійських Іграх 2024.
«Мені досі не віриться, що це дійсно сталося», – зазначив під час зустрічі сам олімпієць. Також він вручив Юрію Гупало та Григорію Недопаду зменшені варіанти Ейфелевої вежі, як символ Чемпіонату світу з параатлетики, який відбувся в Парижі та у якому здобув перемогу.
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Про це інформує Волинська ОВА.
Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.
Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.
Тож сьогодні, 7 серпня 2023 року, заступник голови ОДА Юрій Гупало та голова облради Григорій Недопад привітали Ярослава Окапінського та його тренера з черговою перемогою, а також вручили подарунок – портрет Лесі Українки, яка також стала відомою у світі. Нагадаємо, у травні поточного року спортсмени отримали подяки Волинської обласної ради.
«Ти наша гордість – гордість Волині та України. Вітаю з "золотом" та бажаю здоров’я, добра, благополуччя, а також подальших звершень. Нехай гімн України постійно звучить на міжнародній арені», – сказав Юрій Гупало.
Слід додати, що Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх-2020 за весь час участі України у світових змаганнях.
У лютому 2023 року спортсмен здобув «золото» на змаганнях World Para Athletics Dubai серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А уже в липні – переміг на Чемпіонаті світу-2023 з параатлетики та здобув ліцензію на участь у XVIІ Паралімпійських Іграх 2024.
«Мені досі не віриться, що це дійсно сталося», – зазначив під час зустрічі сам олімпієць. Також він вручив Юрію Гупало та Григорію Недопаду зменшені варіанти Ейфелевої вежі, як символ Чемпіонату світу з параатлетики, який відбувся в Парижі та у якому здобув перемогу.
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