Спортсмен з Волині став чемпіоном світу з параатлетики

Ярослав Окапінський став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців.



Про це інформує



Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.



Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.







Тож сьогодні, 7 серпня 2023 року, заступник голови ОДА Юрій Гупало та голова облради Григорій Недопад привітали Ярослава Окапінського та його тренера з черговою перемогою, а також вручили подарунок – портрет Лесі Українки, яка також стала відомою у світі. Нагадаємо, у травні поточного року спортсмени отримали подяки Волинської обласної ради.



«Ти наша гордість – гордість Волині та України. Вітаю з "золотом" та бажаю здоров’я, добра, благополуччя, а також подальших звершень. Нехай гімн України постійно звучить на міжнародній арені», – сказав Юрій Гупало.







Слід додати, що Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх-2020 за весь час участі України у світових змаганнях.



У лютому 2023 року спортсмен здобув «золото» на змаганнях World Para Athletics Dubai серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А уже в липні – переміг на Чемпіонаті світу-2023 з параатлетики та здобув ліцензію на участь у XVIІ Паралімпійських Іграх 2024.







«Мені досі не віриться, що це дійсно сталося», – зазначив під час зустрічі сам олімпієць. Також він вручив Юрію Гупало та Григорію Недопаду зменшені варіанти Ейфелевої вежі, як символ Чемпіонату світу з параатлетики, який відбувся в Парижі та у якому здобув перемогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-річнийстав чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців.Про це інформує Волинська ОВА Змагання проходили з 8 до 17 липня у Парижі. У фіналі паралімпієць випередив представника Польщі на дистанції 400 м та здобув абсолютну перемогу.Наставником спортсмена є тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністюТож сьогодні, 7 серпня 2023 року, заступник голови ОДАта голова облради Григорій Недопад привітали Ярослава Окапінського та його тренера з черговою перемогою, а також вручили подарунок – портрет Лесі Українки, яка також стала відомою у світі. Нагадаємо, у травні поточного року спортсмени отримали подяки Волинської обласної ради.«Ти наша гордість – гордість Волині та України. Вітаю з "золотом" та бажаю здоров’я, добра, благополуччя, а також подальших звершень. Нехай гімн України постійно звучить на міжнародній арені», – сказав Юрій Гупало.Слід додати, що Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх-2020 за весь час участі України у світових змаганнях.У лютому 2023 року спортсмен здобув «золото» на змаганнях World Para Athletics Dubai серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А уже в липні – переміг на Чемпіонаті світу-2023 з параатлетики та здобув ліцензію на участь у XVIІ Паралімпійських Іграх 2024.«Мені досі не віриться, що це дійсно сталося», – зазначив під час зустрічі сам олімпієць. Також він вручив Юрію Гупало та Григорію Недопаду зменшені варіанти Ейфелевої вежі, як символ Чемпіонату світу з параатлетики, який відбувся в Парижі та у якому здобув перемогу.

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