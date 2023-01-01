Заборона на виїзд чоловіків за кордон після війни: що про це думають лучани

Заборона на виїзд чоловіків за кордон після війни: що про це думають лучани
Колишній радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що після перемоги та закінчення воєнного стану заборону виїзду чоловікам за кордон потрібно продовжити ще на кілька років. Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на заяву ексрадника «Відповідне висловлювання пана Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон – особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України». У міністерстві також додали, що Денисенко не є радником глави МВС.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Ця тема досі залишається актуальною, її жваво обговорюють в суспільстві. Хтось підтримує, а хтось виступає проти.

Що про це думають лучани – дивіться у сюжеті:


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Теги: виїзд за кордон, Вадим Денисенко, МВС
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