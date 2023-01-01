8 серпня на Волині: гортаючи календар

Алла Надточій (на фото) та колишня очільниця Колодяжненського музею-садиби Лесі Українки, заслужена працівниця культури України Віра Комзюк.



Також цього дня особисте свято у нотаріуски та волонтерки Наталії Ариванюк.



Вітаємо їх зі святом і бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.



У вівторок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 8 серпня святкують депутатка Луцької міської радита колишня очільниця Колодяжненського музею-садиби Лесі Українки, заслужена працівниця культури УкраїниТакож цього дня особисте свято у нотаріуски та волонтеркиВітаємо їх зі святом і бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.У вівторок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію