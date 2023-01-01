8 серпня на Волині: гортаючи календар

8 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 8 серпня святкують депутатка Луцької міської ради Алла Надточій (на фото) та колишня очільниця Колодяжненського музею-садиби Лесі Українки, заслужена працівниця культури України Віра Комзюк.

Також цього дня особисте свято у нотаріуски та волонтерки Наталії Ариванюк.

Вітаємо їх зі святом і бажаємо міцного здоров’я, успіхів у роботі та радості від життя.

У вівторок, 8 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аппіон, Геронтій, Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія, Іерусалеам, Домінік, Кипріан, Еміліан.

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Теги: день народження, іменини
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