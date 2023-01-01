Росіяни скинули бомби на Харківщину: є загиблі

Росіяни скинули бомби на Харківщину: є загиблі
Російські війська скинули керовані авіабомби на село в Харківській області – двоє цивільних загинули, 7 людей дістали поранення, серед них двоє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району.

За попередніми даними медиків екстреної допомоги, 2 цивільних загинули – жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років.

Госпіталізували до лікувальних установ 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Росіяни скинули бомби на Харківщину: є загиблі


Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи".

Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

Росіяни скинули бомби на Харківщину: є загиблі


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Теги: Харків, авіабомби
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