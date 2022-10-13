У Польщі троє чоловіків побили українця та його матір, яка прибігла на допомогу





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Коли на місце пригоди прибула поліція частина хуліганів розбіглася. Одразу вдалося затримати одного з нападників - 33-річного місцевого жителя. Він був нетверезий. Поліція почала пошуки інших двох учасників інциденту. їх вирахували за допомогою відео з міських камер моніторингу. Через 2 дні обвинувачення у побитті висунули також 42-річному жителю Бєльська-Підляського та його 21-річному сину.



За скоєне всій трійці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент, в якому постраждав 20-річний громадянин України та його матір, стався у місті Бельськ-Підляський (Підляське воєводство) минулих вихідних.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, вночі до поліції надійшов виклик про бійку в центрі міста. Біля одного з барів троє чоловіків щось не поділили із 20-річним українцем. Словесна перепалка переросла у бійку - як пізніше встановлять із камер моніторингу місця інциденту. Один із нападників першим заатакував українця, вдаривши його кулаком в обличчя. Далі жертву повалили і почали бити всі троє руками та ногами. Коли на місце події прибігла матір українця, з якою вони, ймовірно, разом відпочивали в закладі, нападники почали бити й її.Коли на місце пригоди прибула поліція частина хуліганів розбіглася. Одразу вдалося затримати одного з нападників - 33-річного місцевого жителя. Він був нетверезий. Поліція почала пошуки інших двох учасників інциденту. їх вирахували за допомогою відео з міських камер моніторингу. Через 2 дні обвинувачення у побитті висунули також 42-річному жителю Бєльська-Підляського та його 21-річному сину.За скоєне всій трійці загрожує до 3 років позбавлення волі.

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