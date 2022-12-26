У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки

У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки
На сайті парламенту зареєстровано проєкт закону щодо встановлення в Україні державного свята – Дня подяки. Відзначати його пропонується щороку 22 жовтня.

Проєкт закону зареєстрував у Раді 7 серпня нардеп від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу.

Нині його направлено на розгляд комітету.

На думку ініціатора законопроєкту, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

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Теги: День подяки, свято
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