У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки





Георгій Мазурашу.



Нині його направлено на розгляд комітету.



На думку ініціатора законопроєкту, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті парламенту зареєстровано проєкт закону щодо встановлення в Україні державного свята – Дня подяки. Відзначати його пропонується щороку 22 жовтня. Проєкт закону зареєстрував у Раді 7 серпня нардеп від "Слуги Народу"Нині його направлено на розгляд комітету.На думку ініціатора законопроєкту, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

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