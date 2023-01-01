Лучанка стала золотою призеркою чемпіонату Європи

Лучанка стала золотою призеркою чемпіонату Європи
Лучанка Оксана Мотрунчик стала золотою призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи, який відбувся в місті Мериньяк у Франції.

Спортсменка вижала штангу вагою 102,5 кілограми, – розповів Суспільному тренер спортсменки Олег Хом'як.

Спортсменка посіла першу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 47 кілограмів.

Зі слів тренера, жим із вагою 102,5 кг — це новий особистий рекорд Оксани Мотрунчик. Попередню вагу у 100 кг важкоатлетці зафіксували на чемпіонаті світу, який відбувся цієї весни в Південній Африці.

"Усього було три спроби. У першій Оксана показала результат 95 кг, у другій — 102,5 кг, у третій — 105 кг, але вага ця їй не підкорилася і вижати не вдалося. Тому зарахували їй другу спробу", — сказав спортсмен.

Як зазначили в пресцентрі Федерації пауерліфтингу України, результат, який показала Оксана Мотрунчик — це норматив майстра спорту України міжнародного класу.

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Теги: спорт, Європа, Луцьк
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