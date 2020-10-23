«Гралися з вогнем» у господарській будівлі: на Рівненщині 11-річний хлопчик загинув у пожежі

На Рівненщині внаслідок дитячих пустощів з вогнем загинув 11-річний хлопчик.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.7 серпня о 20:24 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Жадківка Корецької ТГ Рівненського району.На місце пожежі було направлено два чергових відділення вогнеборців 15-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС міста Корець.Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить господарська будівля.На гасіння пожежі оперативно було подано вогнегасячі речовини.Під час гасіння, приблизно за два метри від вхідних дверей господарчої будівлі, бійці ДСНС виявили мертве тіло дитини.О 20:45 пожежу було локалізовано на площі 50 м.кв, а о 21:49 повністю ліквідовано.Вогнем знищено покрівлю та перекриття, речі господарського вжитку в цегляній господарській будівлі розміром 5х10 м.До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежної техніки та 9 чоловік особового складу рятувальників.Для зʼясування обставин трагічної події на місці пожежі працювала оперативна група фахівців ГУ ДСНС області та слідчо-оперативна група поліції.Рятувальникам спільно з поліцейськими попередньо вдалося встановити, що двоє дітей (хлопчиків) гралися з вогнем в приміщенні господарської будівлі, де було дві каністри із легкозаймистими речовинами: одна пластикова з бензином та одна металева з дизпаливом.Також поряд стояла паяльна лампа з бензином. Внаслідок дитячих пустощів з вогнем на одному із хлопчиків загорівся одяг, а інший вибіг в літню кухню кликати дорослих на допомогу. Коли дорослі прибігли, то в будівлі все було охоплено вогнем і вони не змогли туди потрапити.Дитина, що загинула, проживала по сусідству через два домогосподарства. Інший хлопчик, що врятувався, перебуває у шоковому стані і він знаходиться під наглядом лікарів.Рятувальники закликають батьків навчати своїх дітей правил пожежної безпеки у побуті та на власному прикладі демонструвати їх дотримання.