На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина
Сьогодні, 10:32
У Володимирському районі п’яний водій скоїв ДТП, серед постраждалих 8-річна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 8 серпня, на автодорозі у селі Нова Лішня.
62-річний житель району, керуючи легковиком ВАЗ 11183 у стані сп’яніння, зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, який рухався по головній дорозі. За кермом Renault перебував 43-річний житель Нововолинська.
Внаслідок автопригоди постраждали дві пасажирки Renault Trafic, 8 та 40 років. Дитину госпіталізували.
У результаті автопригоди травмувався і водій ВАЗ 11183, він також у лікарні.
Транспортні засоби поліцейські вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 8 серпня, на автодорозі у селі Нова Лішня.
62-річний житель району, керуючи легковиком ВАЗ 11183 у стані сп’яніння, зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, який рухався по головній дорозі. За кермом Renault перебував 43-річний житель Нововолинська.
Внаслідок автопригоди постраждали дві пасажирки Renault Trafic, 8 та 40 років. Дитину госпіталізували.
У результаті автопригоди травмувався і водій ВАЗ 11183, він також у лікарні.
Транспортні засоби поліцейські вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
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