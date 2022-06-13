На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина

На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина
У Володимирському районі п’яний водій скоїв ДТП, серед постраждалих 8-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 8 серпня, на автодорозі у селі Нова Лішня.

62-річний житель району, керуючи легковиком ВАЗ 11183 у стані сп’яніння, зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, який рухався по головній дорозі. За кермом Renault перебував 43-річний житель Нововолинська.

Внаслідок автопригоди постраждали дві пасажирки Renault Trafic, 8 та 40 років. Дитину госпіталізували.

У результаті автопригоди травмувався і водій ВАЗ 11183, він також у лікарні.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина

Досудове розслідування триває.
На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина
На Волині п'яний водій скоїв ДТП: постраждала 8-річна дитина

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Теги: ДТП, Волинь, дитина
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