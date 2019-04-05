Внесення застави за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності, – СБУ

Павлу (Лебідю).



Про це



"Днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя)



Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.



Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.



Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:



◾ носити електронний засіб контролю;



◾ не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);



◾ за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;



◾ утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.



На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.



Раніше слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:



◾ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань);



◾ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).



Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії росії проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних провадження стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ (МП).



Наразі судом вже винесено 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Окрім того, заборонено в’їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, у тому числі й 3 священнослужителям УПЦ (МП), яким скасовано громадянство України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В СБУ зробили заяву щодо запобіжного заходу митрополиту(Лебідю).Про це повідомляє пресслужба СБУ."Днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн , через що його звільнено з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду м. Києва.Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:◾ носити електронний засіб контролю;◾ не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);◾ за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;◾ утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.Раніше слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань);◾ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії росії проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних провадження стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ (МП).Наразі судом вже винесено 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Окрім того, заборонено в’їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, у тому числі й 3 священнослужителям УПЦ (МП), яким скасовано громадянство України.

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