З лікарні виписали 6-річну дівчинку з Ковеля, якій пересадили серце іншої дитини

З лікарні виписали 6-річну дівчинку з Ковеля, якій пересадили серце іншої дитини
6-річну дівчинку з Ковеля, якій у Києві вперше в Україні пересадили серце від померлого хлопчика, виписали з лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Шестирічна Соломійка точно запам'ятає сьогоднішній день, адже вона успішно пройшла реабілітаційний період після трансплантації та нарешті виписується з лікарні. В ніч з 9 на 10 липня 2023 року в Інститут серця МОЗ України їй пересадили серце. Це перший випадок трансплантації серця дитині від дитини.

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Донором для Соломійки став 4-річний хлопчик Юра, якому лікарі констатували смерть мозку, причина – крововилив в мозок через аневризму. Я хочу подякувати батькам Юри, які попри тяжку втрату, продемонстрували нам всім приклад того, як навіть у найтемніші часи можна робити добрі справи – врятовано життя трьох діток. Культура донорства є одним з ключових факторів прогресу в сфері трансплантації", - наголосив Ляшко.
З лікарні виписали 6-річну дівчинку з Ковеля, якій пересадили серце іншої дитини

За даними МОЗ, за 6 місяців 2023 року в Україні провели 257 трансплантацій, що склало майже 70% від кількості трансплантаційних втручань, які були виконані у 2022-му і понад 80% – порівняно з 2021 роком.

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Теги: Волинь, Ковель, дівчинка, пересадка серця
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