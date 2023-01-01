З лікарні виписали 6-річну дівчинку з Ковеля, якій пересадили серце іншої дитини





Про це Віктор Ляшко.



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Донором для Соломійки став 4-річний хлопчик Юра, якому лікарі констатували смерть мозку, причина – крововилив в мозок через аневризму. Я хочу подякувати батькам Юри, які попри тяжку втрату, продемонстрували нам всім приклад того, як навіть у найтемніші часи можна робити добрі справи – врятовано життя трьох діток. Культура донорства є одним з ключових факторів прогресу в сфері трансплантації", - наголосив Ляшко.



За даними МОЗ, за 6 місяців 2023 року в Україні провели 257 трансплантацій, що склало майже 70% від кількості трансплантаційних втручань, які були виконані у 2022-му і понад 80% – порівняно з 2021 роком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6-річну дівчинку з Ковеля, якій у Києві вперше в Україні пересадили серце від померлого хлопчика , виписали з лікарні.Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Шестирічна Соломійка точно запам'ятає сьогоднішній день, адже вона успішно пройшла реабілітаційний період після трансплантації та нарешті виписується з лікарні. В ніч з 9 на 10 липня 2023 року в Інститут серця МОЗ України їй пересадили серце. Це перший випадок трансплантації серця дитині від дитини.Донором для Соломійки став 4-річний хлопчик, якому лікарі констатували смерть мозку, причина – крововилив в мозок через аневризму. Я хочу подякувати батькам Юри, які попри тяжку втрату, продемонстрували нам всім приклад того, як навіть у найтемніші часи можна робити добрі справи – врятовано життя трьох діток. Культура донорства є одним з ключових факторів прогресу в сфері трансплантації", - наголосив Ляшко.За даними МОЗ, за 6 місяців 2023 року в Україні провели 257 трансплантацій, що склало майже 70% від кількості трансплантаційних втручань, які були виконані у 2022-му і понад 80% – порівняно з 2021 роком.

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