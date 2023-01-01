На Волині затримали п'янючого мотоцикліста без прав

На Волині затримали п'янючого мотоцикліста без прав
Нещодавно поліцейські міста Ковель виявили водія мотоцикла Мінськ, який рухався без мотошолома, а на його транспортному засобі був відсутній номерний знак. Тож інспектори зупинили його.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли ж патрульні сказали чоловіку показати для перевірки посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, то виявилося, що він таких документів немає. Також у керманича охоронці порядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на місці. Прилад Drager показав результат 2, 65 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.
На Волині затримали п'янючого мотоцикліста без прав

На керманича поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та об’єднану постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами), за ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів), за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
На Волині затримали п'янючого мотоцикліста без прав

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Теги: Ковель, мотоцикліст, патрульні
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