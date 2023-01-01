Народному депутату Дубінському повідомили про підозру

Олександру Дубінському повідомили про підозру.



Про це депутат повідомив у своїх соцмережах. Джерела



Дубінський заявив, що про підозру йому повідомили ще вчора, 8 серпня. Правоохоронці кваліфікували кримінальне провадження щодо нього за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 362. Однак депутат стверджує, що йому перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.



Що передувало?



3 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира» Антон Швець заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам



В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.



Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народному депутатуповідомили про підозру.Про це депутат повідомив у своїх соцмережах. Джерела hromadske у правоохоронних органах підтвердили інформацію.Дубінський заявив, що про підозру йому повідомили ще вчора, 8 серпня. Правоохоронці кваліфікували кримінальне провадження щодо нього за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 362. Однак депутат стверджує, що йому перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.3 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира»заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам Дубінський заявив, що наприкінці червня отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки.В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

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