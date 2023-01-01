Народному депутату Дубінському повідомили про підозру

Народному депутату Дубінському повідомили про підозру
Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру.

Про це депутат повідомив у своїх соцмережах. Джерела hromadske у правоохоронних органах підтвердили інформацію.

Дубінський заявив, що про підозру йому повідомили ще вчора, 8 серпня. Правоохоронці кваліфікували кримінальне провадження щодо нього за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 362. Однак депутат стверджує, що йому перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.

Що передувало?

3 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира» Антон Швець заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам Дубінський заявив, що наприкінці червня отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки.

В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

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Теги: Дубінський, підозра
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