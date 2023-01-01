Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



У рамках робочої поїздки на Херсонщину начальник ГУНП Юрій Крошко з заступником Віталієм Ковальчуком та начальником управління кадрового забезпечення Дмитром Мисковцем перевірив умови, в яких несуть службу волинські спецпризначенці.



Окремих кордівців заохотили відомчими відзнаками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.У рамках робочої поїздки на Херсонщину начальник ГУНПз заступникомта начальником управління кадрового забезпеченняперевірив умови, в яких несуть службу волинські спецпризначенці.Окремих кордівців заохотили відомчими відзнаками.

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