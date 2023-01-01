Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У рамках робочої поїздки на Херсонщину начальник ГУНП Юрій Крошко з заступником Віталієм Ковальчуком та начальником управління кадрового забезпечення Дмитром Мисковцем перевірив умови, в яких несуть службу волинські спецпризначенці.
Окремих кордівців заохотили відомчими відзнаками.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
У рамках робочої поїздки на Херсонщину начальник ГУНП Юрій Крошко з заступником Віталієм Ковальчуком та начальником управління кадрового забезпечення Дмитром Мисковцем перевірив умови, в яких несуть службу волинські спецпризначенці.
Окремих кордівців заохотили відомчими відзнаками.
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