Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО

Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

У рамках робочої поїздки на Херсонщину начальник ГУНП Юрій Крошко з заступником Віталієм Ковальчуком та начальником управління кадрового забезпечення Дмитром Мисковцем перевірив умови, в яких несуть службу волинські спецпризначенці.

Окремих кордівців заохотили відомчими відзнаками.
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО
Керівник поліції Волині відвідав бійців управління КОРД на Херсонщині. ФОТО

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Теги: Волинь, поліція, КОРД, Херсонщина
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